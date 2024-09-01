صفارات الإنذار دوّت هناك.. هذا ما فعله حزب الله بشمال إسرائيل ردًا على استهداف بيت ليف وبيت ياحون

أُطلقت مساء اليوم الأحد، صلية صاروخية من جنوب لبنان، وذلك بإتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة في الجليل الغربي.

وقد أفادت وسائل اعلام إسرائيلية أنه، تم إطلاق نحو 60 صاروخاً باتجاه منطقة "ميرون" في الشمال، وقد تم تفعيل لصافرات الإنذار، فيما جرى سماع دوي انفجارات في منطقة نيريا.

Advertisement

إلى ذلك، أعلن حزب الله في بيان، أنه قصف تموضعاً لِكتيبة الإستخبارات 8200 التابع لِفرقة الجليل في ثكنة ميتات بِصليات صاروخية وأصابه إصابةً مباشرة، ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً على بلدتي بيت ليف وبيت ياحون.