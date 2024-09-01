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لبنان

صفارات الإنذار دوّت هناك.. هذا ما فعله حزب الله بشمال إسرائيل ردًا على استهداف بيت ليف وبيت ياحون

Lebanon 24
01-09-2024 | 13:32
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أُطلقت مساء اليوم الأحد، صلية صاروخية من جنوب لبنان، وذلك بإتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة في الجليل الغربي.
 
وقد أفادت وسائل اعلام إسرائيلية أنه، تم إطلاق نحو 60 صاروخاً باتجاه منطقة "ميرون" في الشمال، وقد تم تفعيل لصافرات الإنذار، فيما جرى سماع دوي انفجارات في منطقة نيريا.
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إلى ذلك، أعلن حزب الله في بيان، أنه قصف تموضعاً لِكتيبة الإستخبارات 8200 التابع لِفرقة الجليل في ثكنة ميتات بِصليات صاروخية وأصابه إصابةً مباشرة، ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً على بلدتي بيت ليف وبيت ياحون.
 
وأدى القصف الإسرائيلي على بيت ليف، إلى استشهاد شخص، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى ثمانية من بينهم رجل وسبع فتيات تتراوح اعمارهن بين عشر سنوات وست عشرة سنة، من بينهم فتاة تبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وإصابتها بليغة، وفق ما أعلنه مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.
 

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