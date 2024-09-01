حريق هدد منازل في بسابا.. والدفاع المدني تمكن من السيطرة عليه

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تمكنت عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة وبصهاريج بلدية الشويفات من السيطرة على النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في بلدة بسابا بقضاء بعبدا. وقد نجح تضافر الجهود في إنقاذ المنازل التي حاصرتها النيران نظرا لقربها من موقع الحريق.وكانت عمليات الاطفاء قد انطلقت عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، بإشراف ومتابعة من المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار ، وقد نُفِّذت وسط ظروف بالغة الصعوبة نظرا لاشتداد سرعة الهواء ما أدى إلى امتداد النيران إضافة إلى عدم توفر مآخذ للمياه لتغذية آليات الإطفاء.ويواصل العناصر العمل في هذه الاثناء على تبريد رقعة الحريق بإحكام منعاً لتجدده.