تحذير عاجل للسائقين.. هذا ما فيه!

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين مساء اليوم الأحد، توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار الخفيفة في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية.

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