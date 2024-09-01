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لبنان

بعد توجيهه استفزازات إلى الجيش... هذا ما حلّ به

Lebanon 24
01-09-2024 | 14:10
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 1/ 9/ 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح – حي الأمركان المواطن (ع.ز.) لظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي موجّهًا استفزازات وعبارات مسيئة إلى الجيش اللبناني، ولإطلاقه النار وافتعاله إشكالات في منطقة الجنوب، وضبطت في حوزته أسلحة حربيّة.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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