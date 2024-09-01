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لبنان

من النبي شيت.. شهيد جديد لحزب الله

Lebanon 24
01-09-2024 | 15:35
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نعى الاعلام الحربي في حزب الله الشهيد المجاهد حسين أحمد الموسوي "ميثم السيد" مواليد عام 1996 من بلدة النبي شيت في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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النبي

شيت..

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