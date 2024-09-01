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لبنان

حمادة والبعريني من الهرمل: سنبقى إلى جانب بعضنا البعض مهما فرّقتنا السياسة

Lebanon 24
01-09-2024 | 16:00
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شدد النّائب إيهاب حمادة على "ضرورة إبعاد كل الخلافات في وجهات النظر السياسية جانبا، والاتفاق بين بعضنا البعض على الإنماء وشؤون أهلنا سواء في بعلبك الهرمل أو في عكار- الضنية والمنية".
وخلال لقاء تكريمي لآل البعريني وآل بركات في دارة علي وجيه خير الدين في الهرمل بحضور عضو "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني وحشد من الفاعليات، قال حمادة: "جميعنا اخوة في الأرض والانتماء والهم والقضية والحقوق المتوجبة على الدولة تجاهنا، لذلك قمنا بإنشاء هذا المسار بين المناطق من أجل حقوق البلديات، وسنبقى إلى جانب بعضنا البعض مهما فرّقتنا السياسة".
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وبدوره، قال النائب البعريني: "يدنا بيَدكم لنعزّز مناطقنا سويا وسنكثف اجتماعاتنا مع زملائنا النواب لتحصيل حقوقنا التي تحتاج إلى سنوات من العمل. سنقوم بالضغط المطلوب وسنصارح أهلنا وناسنا بكل خطوة حتى تحصيل حقوقنا كافة".
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