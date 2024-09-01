غارات على الجنوب ليلاً.. اليكم التفاصيل

أغار الطيران الحربي المعادي قرابة منتصف الليل، بصاروخين على يارون لجهة مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس، أتبعها بعد دقائق قليلة بغارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل .



وقرابة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل، أغار بصاروخين على منزل في محيط الساحة العامة في طيرحرفا.

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