عائلة تنجو من الرصاص الطائش.. مصدره الاراضي السورية

سمع اطلاق نار كثيف عند الحدود الشمالية في قرى وبلدات وادي خالد الحدودية مصدره الأراضي السورية من بلدة المعاجير وذلك بمناسبة اجتماعية وقد سقط الرصاص الظائش وسط جلسة لافراد عائلة امام منزلهم من دون ان يصاب احد باذى، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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