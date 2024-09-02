على طريق العبدة.. توفي نتيجة حادثة صدم

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توفي الشاب "محمد حسين لوباني" جراء تعرضه لحادث صدم على طريق العبدة البحري ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".ويذكر ان الفقيد فلسطيني الجنسية من سكان مخيم نهر البادر.