Advertisement

لبنان

على طريق العبدة.. توفي نتيجة حادثة صدم

Lebanon 24
02-09-2024 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1241688-638608585035203289.jpg
Doc-P-1241688-638608585035203289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الشاب "محمد حسين لوباني" جراء تعرضه لحادث صدم على طريق العبدة البحري ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

ويذكر ان الفقيد فلسطيني الجنسية من سكان مخيم نهر البادر.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في حال هزيمة ترامب.. الجمهوريون قد يطالبون بإلغاء النتيجة!
lebanon 24
02/09/2024 12:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيلان نتيجة حادث تصادم في الضبية! (فيديو)
lebanon 24
02/09/2024 12:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: اليوم التالي هو لنا لأننا أولاد الغد أما محور الممانعة رأينا نتيجة تحكمه بالأمور ولا يتوقعوا أن يكونوا عنوان المرحلة المقبلة
lebanon 24
02/09/2024 12:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة إنقلاب سيارة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
lebanon 24
02/09/2024 12:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24

العبدة..

نتيجة

حادثة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-09-02
05:41 | 2024-09-02
05:33 | 2024-09-02
05:31 | 2024-09-02
05:08 | 2024-09-02
04:30 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24