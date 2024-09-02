إنزعاج في عين التينة: استعداء بري مدخل لازمة سياسية مزمنة

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لا تزال الهوة كبيرة بين "قوى الثامن من اذار" وبعض حلفائها من جهة وبين "قوى المعارضة" من جهة اخرى، وفي هذا الاطار برز انزعاج كبير في عين التينة بسبب المواقف السياسية الاخيرة لقوى ونواب المعارضة.وبحسب مصادر مطلعة فإن "استعداء رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتم النظر اليه بإعتباره الغاء لاي امكانية تواصل او تفاهم، فالمعارضة التي لا تريد التواصل مع الحزب باتت اليوم تضع الرئيس بري ضمن الخندق ذاته ما يجعل اي تفاهم معه انكسارا لها".وتقول المصادر "ان تحويل الصراع السياسي في لبنان الى صراع مسيحي - شيعي مضر ولا يمكن احتواء نتائجه، لا بل قد يكون الامر مدخلا لازمة سياسية مزمنة بعد انتهاء الحرب الحالية".