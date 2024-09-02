نائب سابق يتنفس الصعداء قبل أن "تصدمه التسريبات"

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تنفس أحد النواب السابقين في جبيل الصعداء بعد إستقالة النائب سيمون أبي رميا من "التيار الوطني الحر" وعدد كبير من الكوادر التي كانت مقربة من أبي رميا، ظناً منه أنه سيكون مرشح "التيار " للانتخابات النيابية المقبلة ، لكنه صدم بتسريبات جبيلية مقربة من قيادة "التيار" بأن المرشح الأساسي في اللائحة للإنتخابات المقبلة سيكون احد محامي "التيار" ، بالإضافة الى احدى الاعلاميات.مصدر حزبي قال: لا شيء محسوما حتى الساعة وقد يتبدل كل شيء لاحقا.