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لبنان

نائب سابق يتنفس الصعداء قبل أن "تصدمه التسريبات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-09-2024 | 01:45
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تنفس أحد النواب السابقين في جبيل الصعداء بعد إستقالة النائب سيمون أبي رميا من "التيار الوطني الحر" وعدد كبير من الكوادر التي كانت مقربة من أبي رميا، ظناً منه أنه سيكون مرشح "التيار " للانتخابات النيابية المقبلة ، لكنه صدم بتسريبات جبيلية مقربة من قيادة "التيار" بأن المرشح الأساسي في اللائحة للإنتخابات المقبلة سيكون احد محامي "التيار" ، بالإضافة الى احدى الاعلاميات.
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مصدر حزبي قال: لا شيء محسوما حتى الساعة وقد يتبدل كل شيء لاحقا.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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