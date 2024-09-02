مرجعيات عاتبة على" خيال صحرا"

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أبدت قيادات سياسية يمينية عتبها على بعض ما ورد في مسرحية "خيال صحرا" التي عرضت على مسرح كازينو لبنان.وفي حلقة نقاش حزبي رفيعة قالت عدة قيادات " بالرغم من إحترامنا حرية الكتابة والتعبير والفن والتمثيل، إلا أن عتبنا جاء على من كتب وقدم هذه المسرحية، وخاصةً لناحية العودة الى أيام الحرب اللبنانية وطريقة تظهير الشباب المقاوم حينها، وكأن الحرب كانت من جهة واحدة، وكل من دافع عن أرضه كان يا "موتور" أو "مغفل" لا يدري ما يدور من حوله، حتى أن تظهير اللون الزيتي في المسرحية للايحاء بالخروج عن القانون ليس في محله، لكون هذا اللون كان مضرجاً دائماً بالدماء دفاعاً عن الكرامة"، كما قال المصدر .يذكر ان مسرحية" خيال صحرا" التي عرضت على مسرح كازينو لبنان هي من كتابة واخراج الممثل جورج خباز. ويتقاسم التمثيل مع الفنان عادل كرم.