أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال برج البراجنة

أفادت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "عطلا طرأ على سنترال برج البراجنة بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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