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لبنان

الموسم مضروب.. ومزارعون يستغيثون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-09-2024 | 02:45
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أطلق مزارعو التفاح في مختلف المناطق اللبنانية الصرخة مع بداية الموسم وذلك بسبب صعوبة تصدير الإنتاج ضمن الشروط المفروضة من الدول المستوردة بعدما "ضُرب" الموسم في فصل الربيع بسبب البرد الذي تساقط وأضر بالبساتين ما قضى على غالبية الإنتاج وبقي منه القليل الذي لا يستوفي شروط التصدير.
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ويُطالب مزارعو التفاح بتدخل المعنيين ولاسيما وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة لتعويض الخسائر لاسيما اننا مقبلون على فصل الخريف وانطلاق موسم الدراسة، مُحذرين من خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لهم.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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