وهاب يشيد بكلام جعجع الاخير.. هذا ما قاله

كتب رئيس حركة التوحيد وئام وهاب عبر منصة اكس: "شو رأيكم إذا نظرنا الى القسم المليء من الكوب وأخذنا الإيجابيات في كلام الدكتور جعجع وليس السلبيات وهي ثلاثة : التمسك بحدود لبنان الحالية وبوحدة لبنان يعني رفض المنطق التقسيمي والأمر الثالث تقديره لشهداء المقاومة في الجنوب . فلنذهب لمساحات مشتركة"

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