Advertisement

لبنان

وهاب يشيد بكلام جعجع الاخير.. هذا ما قاله

Lebanon 24
02-09-2024 | 01:55
A-
A+
Doc-P-1241719-638608643840024132.jpg
Doc-P-1241719-638608643840024132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس حركة التوحيد وئام وهاب عبر منصة اكس: "شو رأيكم إذا نظرنا الى القسم المليء من الكوب وأخذنا الإيجابيات في كلام الدكتور جعجع وليس السلبيات وهي ثلاثة : التمسك بحدود لبنان الحالية وبوحدة لبنان يعني رفض المنطق التقسيمي والأمر الثالث تقديره لشهداء المقاومة في الجنوب . فلنذهب لمساحات مشتركة"
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-09-02
05:41 | 2024-09-02
05:33 | 2024-09-02
05:31 | 2024-09-02
05:08 | 2024-09-02
04:30 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24