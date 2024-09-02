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لبنان

توقف الخدمة في سنترال مستيتا

Lebanon 24
02-09-2024 | 02:02
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أفادت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "عطلا طرأ على سنترال مستيتا بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة". 
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الخدمة

سنترال

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