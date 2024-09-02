توقف الخدمة في سنترال مستيتا

أفادت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "عطلا طرأ على سنترال مستيتا بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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