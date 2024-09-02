اطلاق نار يستهدف شاحنة عند الحدود الجنوبية.. اليكم ما جرى

أطلقت القوات الاسرائيلية النار بإتجاه شاحنة كانت تعبر على الطريق الحدودي بين كفركلا والعديسة ما ادى الى تضررها، فيما نجا السائق بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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