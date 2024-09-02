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لبنان

اطلاق نار يستهدف شاحنة عند الحدود الجنوبية.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
02-09-2024 | 02:27
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أطلقت القوات الاسرائيلية النار بإتجاه شاحنة كانت تعبر على الطريق الحدودي بين كفركلا والعديسة ما ادى الى تضررها، فيما نجا السائق بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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