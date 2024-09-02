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لبنان

هاشم: اتصالات ومحاولات من أصحاب المبادرات واللجنة الخماسية لإيجاد مساحة من التلاقي على مبادرة بري

Lebanon 24
02-09-2024 | 03:14
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أعطى النائب قاسم هاشم في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" أكثر من خمسين في المئة لنجاح الحراك المستجد في الملف الرئاسي"، لافتا إلى أن "هناك اتصالات ومحاولات من كل أصحاب المبادرات واللجنة الخماسية لإيجاد مساحة من التلاقي على مبادرة الرئيس نبيه بري".
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وأشار إلى أن "اللجنة الخماسية مقتنعة بأن مبادرة الرئيس بري هي الأسرع والاسهل حاليا لانتخاب رئيس للجمهورية لأنها تحمل آلية محددة وتوقيتا لا يتجاوز الأسبوع".
وأكد أن "الرئيس بري متمسك بمبادرته الرئاسية، ويعتبر أنها الفرصة الوحيدة اليوم لتحريك الملف بشكل جدي وسريع وإعادة إحياء حراك سفراء الخماسية، لاسيما في ظل الظروف التي نمر بها والتي تتطلب وحدة موقف وإجماعا من الأطراف كافة على الرئيس والحكومة المقبلة وتخليهم عن تعنتهم ورفضهم للحوار والذهاب إلى المساحة المشتركة".
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