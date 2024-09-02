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لبنان

حبيب زار سلام شاكرا مصادقته على بروتوكول التعاون الموقَع بين مصرف الإسكان ونقابة وسطاء التأمين

Lebanon 24
02-09-2024 | 03:47
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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ووفد من المصرف، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، لمتابعة موضوع الكفالات المصرفية المتوجبة على شركات التأمين.
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وصرٌَح حبيب بعد اللقاء: "شكرنا خلال اللقاء،  للوزير سلام  مصادقته على بروتوكول التعاون الموقَع بين مصرف الإسكان ونقابة وسطاء التأمين، كما تمنٌينا على الوزير الطلب من شركات التأمين تطبيق المرسوم الرقم ٩٨١٢ الصادر بتاريخ ٤ أيار ١٩٦٨ المتعلق بقانون تنظيم عمل هيئات الضمان والمعدٌَل بتاريخ ٨ أيلول ١٩٩٩، والذي ينصٌ على إلزامية شركات التأمين إيداع قيمة الكفالات المصرفية المفروضة عليهم من قِبَل وزارة الاقتصاد في مصرف الإسكان".


أضاف: "من شأن هذه الكفالة المصرفية أن تساعد مصرف الإسكان في تعزيز إيراداته لتمويل القروض التي يقدٌمها لذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرٌ بها مجتمعنا اللبناني جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، بما يوفٌر لهم شراء مسكن أو ترميم منزلهم وتوسيعه وتحسينه، الأمر الذي يساهم في تأمين حياة لائقة لهذه الشريحة من اللبنانيين".


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