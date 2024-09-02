Advertisement

لبنان

مؤتمر صحافي لوزير المهجرين غدا يتناول ملف الودائع المصرفية

Lebanon 24
02-09-2024 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1241779-638608717115379139.jpg
Doc-P-1241779-638608717115379139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد وزير المهجرين عصام شرف الدين مؤتمرا صحافيا العاشرة من قبل ظهر يوم غد الثلثاء في مكتبه في الوزارة، يتناول في خلاله المستجدات المتعلقة بملف الودائع المصرفية، وذلك بمشاركة وحضور ممثلين عن: "جمعية العسكريين لاستعادة الودائع"، "رابطة تضامن المودعين" و"لقاء الجمعيات لاستعادة الودائع".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-09-02
05:41 | 2024-09-02
05:33 | 2024-09-02
05:31 | 2024-09-02
05:08 | 2024-09-02
04:30 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24