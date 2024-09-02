مؤتمر صحافي لوزير المهجرين غدا يتناول ملف الودائع المصرفية

يعقد وزير المهجرين عصام شرف الدين مؤتمرا صحافيا العاشرة من قبل ظهر يوم غد الثلثاء في مكتبه في الوزارة، يتناول في خلاله المستجدات المتعلقة بملف الودائع المصرفية، وذلك بمشاركة وحضور ممثلين عن: "جمعية العسكريين لاستعادة الودائع"، "رابطة تضامن المودعين" و"لقاء الجمعيات لاستعادة الودائع".

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