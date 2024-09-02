انخفاض في درجات الحرارة... وأمطار متفرقة جنوبًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها جبلا وداخلا ،تتكاثف الغيوم بدءا من بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لامطار خفيفة متفرقة بخاصة جنوب البلاد.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية بسبب منخفض جوي محدود الفعالية متمتركز فوق البحر الاسود ويستمر تأثيره طيلة الاسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و33 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل يذكر في الداخل وعلى الجبال، مع احتمال تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها جبلا وداخلا ،تتكاثف الغيوم بدءا من بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لامطار خفيفة متفرقة بخاصة جنوب البلاد.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ، ترتفع درجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تستقر على الجبال وفي الداخل، مع احتمال أمطار متفرقة بخاصة على المرتفعات الجنوبية فترة قبل الظهر.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 15 و35 كم/س .

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6،12

-ساعة غروب الشمس: 19،03