المكاري بحث وسفير الصين في سبل التعاون الاعلامي

استقبل وزير الاعلام زياد المكاري سفير الصين في لبنان تشيان منيجيان على رأس وفد، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين البلدين، وبين الوزارة و تلفزيون لبنان، والتلفزيون والإذاعة في الصين.

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