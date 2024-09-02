في طرابلس.. وفاة طفل بطريقة مأساوية

سقط الطفل "ز.ح" البالغ من العمر ٤ سنوات من الطابق الاول في منطقة القبة - القلود في طرابلس ما ادى الى وفاته على الفور، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".ويذكر ان الطفل من بلدة عزقي قضاء الضنية.