30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جريح في مرفأ طرابلس.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
02-09-2024
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعاف ونقل المدعو "ع.م" الى مستشفى النيني في طرابلس لتلقي العلاج ، وذلك اثر انقلاب ونش عليه اثناء عمله داخل مرفأ طرابلس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إضراب الأطباء تسبب بترك عشرات الجنود الجرحى في المستشفيات دون علاج طبي طارئ (الجزيرة)
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إضراب الأطباء تسبب بترك عشرات الجنود الجرحى في المستشفيات دون علاج طبي طارئ (الجزيرة)
02/09/2024 15:43:38
02/09/2024 15:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. وفاة طفل بطريقة مأساوية
Lebanon 24
في طرابلس.. وفاة طفل بطريقة مأساوية
02/09/2024 15:43:38
02/09/2024 15:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المرتضى من طرابلس: أعداء الانسانية يستهدفون لبنان التنوّع والفكر
Lebanon 24
المرتضى من طرابلس: أعداء الانسانية يستهدفون لبنان التنوّع والفكر
02/09/2024 15:43:38
02/09/2024 15:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أربعة جرحى في الغارة على بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
أربعة جرحى في الغارة على بلدة عيتا الشعب
02/09/2024 15:43:38
02/09/2024 15:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس
جرحى
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة ليلى عبد اللطيف؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة ليلى عبد اللطيف؟
13:30 | 2024-09-01
01/09/2024 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حاسة ببلاطة على صدري".. هذه اللحظات الأخيرة في حياة ملكة جمال لبنان السابقة للإغتراب!
Lebanon 24
"حاسة ببلاطة على صدري".. هذه اللحظات الأخيرة في حياة ملكة جمال لبنان السابقة للإغتراب!
14:28 | 2024-09-01
01/09/2024 02:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات إسرائيليّة عن "حزب الله".. لماذا لا يستخدم "الصواريخ الدقيقة"؟
Lebanon 24
معلومات إسرائيليّة عن "حزب الله".. لماذا لا يستخدم "الصواريخ الدقيقة"؟
14:00 | 2024-09-01
01/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من لبنان إلى الضفة وغزة.. تقريرٌ أميركي يكشف خفايا حروب إسرائيل المتعددة!
Lebanon 24
من لبنان إلى الضفة وغزة.. تقريرٌ أميركي يكشف خفايا حروب إسرائيل المتعددة!
11:00 | 2024-09-01
01/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته "حرب لبنان" بطلاب إسرائيل.. تقريرٌ أميركي يكشف!
Lebanon 24
هذا ما فعلته "حرب لبنان" بطلاب إسرائيل.. تقريرٌ أميركي يكشف!
12:00 | 2024-09-01
01/09/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:36 | 2024-09-02
بسبب إشكال بينهما... أطلق النار عليه!
08:35 | 2024-09-02
قائد الجيش عرض الاوضاع مع النائب الحوت
08:30 | 2024-09-02
الضمان الاجتماعي يعلن تقديم خدماته رقميًا على مدار الساعة
08:08 | 2024-09-02
ردّ "صاروخيّ" من حزب الله بعد استهداف الناقورة... ماذا قصف؟
08:03 | 2024-09-02
لإنقاذ أرشيف "تلفزيون لبنان".. مبادرة طارئة لحفظ كنز التراث الإعلامي بدعم دولي
07:58 | 2024-09-02
الوطني الحر: غير معنيين بأيّ هجوم شخصي على النواب المستقيلين
فيديو
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
02/09/2024 15:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
02/09/2024 15:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
02/09/2024 15:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24