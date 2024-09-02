جريح في مرفأ طرابلس.. هذا ما حصل معه

عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعاف ونقل المدعو "ع.م" الى مستشفى النيني في طرابلس لتلقي العلاج ، وذلك اثر انقلاب ونش عليه اثناء عمله داخل مرفأ طرابلس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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