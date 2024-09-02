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لبنان

صباح اليوم.. حزب الله يستهدف مرتفع عداثر

Lebanon 24
02-09-2024 | 04:27
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 10:10 من صباح اليوم، انتشاراً لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏
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