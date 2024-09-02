صباح اليوم.. حزب الله يستهدف مرتفع عداثر

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 10:10 من صباح اليوم، انتشاراً لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

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