في بحمدون.. خدمات أوجيرو مقطوعة

أفادت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، بأن "عطلا طرأ على سنترال بحمدون بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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