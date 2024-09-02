الليرة اللبنانية تتصدّر "قائمة عالمية".. إكتشفوا ما هي!

مؤخراً، نشرت مجلة "فوربس" تقريراً أظهر أضعف 10 عُملات في العالم، فيما تبيّن أنّ الليرة اللبنانية هي التي تصدرت العالم.
فما هي العملات التي سبقتها الليرة؟ وماذا تكشف الأرقام عنها؟
1- الليرة اللبنانية: 0.000011 دولار - 89578 ليرة
2- الريال الإيراني: 0.000024 دولار - 42087 ريال
3- الدونج الفيتنامي: 0.000039 دولار - 25442 دونج
4- الكيب (عملة لاوس): 0.000046 دولار - 21705 كيب
5- ليون (عملة سيراليون): 0.000048 دولار - 20.969 ليون
6- الروبية (عملة إندونيسيا): 0.000061 دولار - 16301 روبية
7- السوم (عملة أوزباكستان): 0.000079 دولار - 12640 سوم
8- الفرنك (عملة غينيا): 0.000116 دولار - 8614 فرنك
9- غواراني (عملة باراغواي): 0.000133 دولار - 7528 غواراني
10- أرياري (عملة مدغشقر): 0.000225 دولار - 4454 أرياري.
(عربي21)