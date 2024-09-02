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لبنان

الليرة اللبنانية تتصدّر "قائمة عالمية".. إكتشفوا ما هي!

Lebanon 24
02-09-2024 | 11:00
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مؤخراً، نشرت مجلة "فوربس" تقريراً أظهر أضعف 10 عُملات في العالم، فيما تبيّن أنّ الليرة اللبنانية هي التي تصدرت العالم.
 
فما هي العملات التي سبقتها الليرة؟ وماذا تكشف الأرقام عنها؟
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1- الليرة اللبنانية: 0.000011 دولار - 89578 ليرة
 
2- الريال الإيراني: 0.000024 دولار - 42087 ريال
 
3- الدونج الفيتنامي: 0.000039 دولار - 25442 دونج
 
4- الكيب (عملة لاوس): 0.000046 دولار - 21705 كيب
 
5- ليون (عملة سيراليون): 0.000048 دولار - 20.969 ليون
 
6- الروبية (عملة إندونيسيا): 0.000061 دولار - 16301 روبية
 
7- السوم (عملة أوزباكستان): 0.000079 دولار - 12640 سوم
 
8- الفرنك (عملة غينيا): 0.000116 دولار - 8614 فرنك
 
9- غواراني (عملة باراغواي): 0.000133 دولار - 7528 غواراني
 
10- أرياري (عملة مدغشقر): 0.000225 دولار - 4454 أرياري.
(عربي21)
 

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