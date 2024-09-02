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لبنان

مخدرات هُرّبت من أميركا الجنوبية إلى بيروت.. قوى الأمن توقف المطلوب وتكشف ما حصل

Lebanon 24
02-09-2024 | 05:31
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وتهريب المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها الشرطة القضائيّة لمكافحة آفة المخدّرات على جميع الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد المطلوبين بجرم مخدّرات، باستقبال شحنة مرسلة من إحدى دول أميركا الجنوبيّة إلى لبنان عبر إحدى شركات الشحن".
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أكمل البلاغ:" بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان استلام الطرد في مدينة بيروت، حيث عملت القوة على توقيف مستلم الطرد، ويدعى "م. ع." (مواليد عام 1987، لبناني) الذي تبيّن أنه يعمل لصالح أحد تجار المخدّرات المطلوب والمتواري عن الأنظار (ج. ش.)، وأنه مطلوب للقضاء بخلاصة حكم بجرم تزوير تقضي بحبسه لمدة عشر سنوات ودفع غرامة، ومذكرة إلقاء قبض بجرم مخدّرات".

وأشار البلاغ إلى أنّه "تم ضبط الطّرد وهو عبارة عن سائل مشبوه مرسل إلى التاجر المذكور، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق سائر المتورّطين، بناء على إشارة القضاء المختص".
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