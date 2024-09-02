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لبنان

بوحبيب: لضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة

Lebanon 24
02-09-2024 | 06:39
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، سفيرة اليونان في لبنان، السّيّدة ديسبينا كوكولوبولو، وتم التباحث بأبرز المسائل الثنائية والإقليمية تمهيدا لللقاء المرتقب بين الوزير ونظيره اليوناني على هامش إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الحالي. شدد الوزير على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وجدد تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وضرورة تطبيقه بالكامل، وانسحاب إسرائيل من باقي الاراضي اللبنانية المحتلة، وحل النزاعات العالقة بالوسائل الدبلوماسية. إضافة، شدد الوزير على ضرورة دعم الإعلان المشترك لمجموعة الدول الاوروبية الثمانية، ومن ضمنها اليونان، التي إتفقت على ضرورة إعادة تقييم سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا تمهيدا لحل أزمة النزوح السوري. وفي السياق، أكد الوزير بأن حل أزمة النزوح السوري في المنطقة، وفي لبنان تحديدا، يكون من خلال تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا وإعادة توجيه المساعدات الانسانية للداخل السوري بما يؤمن سبل العيش الكريم للعائدين السوريين في بلادهم.
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