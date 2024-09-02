برّي تابع الأوضاع مع الفرزلي واستقبل وفد تجمع العلماء المسلمين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اليوم الإثنين، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.



Advertisement كما تابع الرئيس بري الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وذلك خلال إستقباله وفداً من تجمع العلماء المسلمين. كما تابع الرئيس بري الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وذلك خلال إستقباله وفداً من تجمع العلماء المسلمين.

وبعد اللقاء تحدث رئيس مجلس الأمناء في تجمع علماء المسلمين الشيخ غازي حنينة قائلاً: "تشرفنا بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وكان اللقاء مناسبة للتباحث في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية خاصة ما يحصل على صعيد حرب الإبادة المفتوحة من العدو الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والتي تريد ليس فقط إطالة الحرب من أجل توريط الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي في حرب كونية على المنطقة وإدخالها في هذه الحرب ، بل تصل الى حد تهجير الشعب الفلسطيني كغاية يريدها نتنياهو".

وأضاف: "لقد إستفدنا من هذا اللقاء من أجل أن نعرض لموضوع تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه من قبل النظام الليبي والتي طال أمدها ، ولبنان بحاجة ماسة لوجود قامة كبيرة كالإمام السيد موسى الصدر ، داعية الوحدة الإسلامية والوطنية والداعي الأول للمقاومة وإمتشاق السلاح في وجه العدو الإسرائيلي، والتي نتمنى أن تنتهي على خير ويعود مع رفيقيه الى أهله ووطنه".

وأكمل: "لقد إستفدنا من هذه المناسبة من أجل توجيه التعزية والتهنئة بشهداء حركة امل وكشافة الرسالة الإسلامية والدفاع المدني في كشافة الرسالة الذين صمدوا ويصمدون في وجه العدو الإسرائيلي ويؤدون خدمات جليلة لأهالي منطقة الشريط الحدودي ويواجهون العدو الإسرائيلي".



وأضاف: "لقد قد أكدنا لدولة الرئيس بري على الأمور التالية:

أولاً: نعلن نحن في تجمع العلماء المسلمين تأييدنا لكل ما ورد في خطاب دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري الأخير في الذكرى السادسة والأربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه ونتمنى أن يكون لندائه صدى إيجابياً لدى الشعب اللبناني وكل المخلصين من أجل إخراج البلد من المأزق الذي يعيش فيه.

ثانياً: نؤكد على أن هناك سعياً حثيثاً من قبل العدو الإسرائيلي والمخابرات المعادية للأمتين الإسلامية والعربية من أجل إيقاع فتنة بين ابناء الشعوب الإسلامية والعربية ولذلك نحذر من أي دعوات لهذه الفتنة ونربأ بكل العاملين في الساحة السياسية والدينية أن يكونوا وقوداً لفتنة يُعد لها من العدو من أجل إضعاف مجتمعنا في مواجهة العدو الإسرائيلي وإضعاف المقاومة.

ثالثاً: نعتبر أنه يجب على الدولة اللبنانية القيام بكل الخطوات اللازمة لضمان رعاية النازحين في أماكن نزوحهم وتأمين كل مستلزمات العيش الكريم لهم ، ويهمنا أن نتوجه بالتحية لكل أولئك الذين فتحوا بيوتهم وقلوبهم للنازحين وأمنوا لهم كل مستلزمات الصمود فشكراً لهم وهذا تعبير عن حسهم الوطني الكبير.

رابعاً وأخيراً: نؤكد كما قال دولة الرئيس نبيه بري أن هذه الحرب ليست حرباً نحن فتحناها على العدو الإسرائيلي بل هي جبهة مساندة شعوراً منا بواجبنا القومي والإسلامي في مواجهة الإعتداء الصارخ على الإنسانية الذي يمارسه بنيامين نتنياهو ، ونؤكد أن هذه المواجهات لن تنتهي إلا بعد إيقاف الحرب على غزة والضفة الغربية والوصول الى إتفاق ينهي هذه الحرب".

على صعيد آخر، ابرق الرئيس بري لنظيره مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ مهنئاً بانتخابه رئيسا لولاية تشريعية جديدة، كما ابرق مهنئاً لرئيس الحكومة الانتقالية في بنغلادش الدكتور محمد يونس بمناسبة توليه مهامه كرئيس المستشارين للحكومة الانتقالية في بنغلادش.