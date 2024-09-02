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لبنان

"لقاء سيدة الجبل" للمعارضة: ماذا تنتظرون لتشكيل إطار سياسي جامع؟

Lebanon 24
02-09-2024 | 06:53
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لفت "لقاء سيدة الجبل"، عقب اجتماعه الاسبوعي في الاشرفية الى انه "يعود الكلام عن بروز تحرك دولي يهدف الى انتخاب رئيس للجمهورية في ظلّ حوار مفتوح بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية أدى إلى وضع حد، نسبيا للتوتر في المنطقة. ويتكلم البعض عن "التقاط اللحظة" الإقليمية، فيما يذهب البعض الآخر إلى "اليوم الثاني"، معتبرين ان "هذا الواقع السياسي يؤكد ارتباط موضوع الأزمة اللبنانية بأزمة المنطقة، إذ انتقل انتخاب رئيس من صناديق الاقتراع داخل مجلس النواب إلى طاولة مفاوضات دوليّة من دون أي تأثير للقوى الداخلية".
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وأضاف المجتمعون في بيان: "اليوم تقرر دوائر القرار الخارجية من هو رئيس لبنان، وماذا يمنع أن تقرر غدا مستقبل سلاح "حزب الله" في النظام اللبناني؟ هذا مع العلم أن لا رئيس في لبنان من دون موافقة حزب الله - إيران. هل من برهان أفضل من هذا للتأكيد أن قرار لبنان وأرضه تحت الاحتلال الايراني؟ وماذا تنتظر القوى المعارضة لتشكيل إطار سياسي جامع يعيد قرار لبنان للبنان؟".

ودان المجتمعون "الكلام التضليلي حول "دستورية" سلاح المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله"، مشيرين الى ان "هذا الكلام مبني على ما جاء في بعض البيانات الوزارية حول "الثلاثية الخشبية". هذه البيانات هي شأن سياسي مرتبط بموازين قوى في لحظة معينة تنتهي مع إنتهاء الحكومة ولا علاقة لها بالدستور اللبناني واتفاق الطائف وتحديدا في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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