Advertisement

لبنان

الأشقر طالب بفتح مطار القليعات ومرفأ جونية: لا بد من تغيير العقلية

Lebanon 24
02-09-2024 | 07:25
A-
A+
=
Doc-P-1241884-638608841253467598.jpg
Doc-P-1241884-638608841253467598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر في بيان" بإخراج ملفي تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات – عكار وتشغيل مرفأ جونيه السياحي من دائرة التنازع والتجاذب السياسي".
Advertisement

وأكد "حاجة البلد الماسة لهذين المرفقين على المستوى السياحة والسفر"، معتبرا أنه "من غير المعقول والمقبول تعطيل تشغيل مطار القليعات في عكار ومرفأ جونيه لخلفيات سياسية"، مشيراً الى أن "سياسة التعطيل التي تمت ممارستها في البلد كانت السبب الأساسي للإنهيار وهي الآن تحول دون قيامة الدولة".

ولفت الأشقر إلى أن "إتحاد النقابات السياحية كان أول المطالبين بتشغيل مطار القليعات وتخصيصه للرحلات العارضة (تشارتر)، خصوصاً أن هذا النوع من الرحلات القادمة من المطارات الأساسية الموجودة في العواصم العالمية (مثل باريس ولندن على سبيل المثال) لا يمكنه الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، إنما بإمكانه الهبوط في مطارات ثانوية مثل مطار القليعات".

 كما لفت الى أن "عدم وجود مطار ثانٍ في لبنان يحرمنا من الكثير من الفرص السياحية وإمكان زيادة عدد الوافدين الى لبنان خصوصاً ان الرحلات العارضة هي أقل كلفة ووسيلة نقل أساسية للمجموعات السياحية وتستخدم على نطاق واسع عالمياً". 

وبالنسبة لمرفأ جونيه، أبدى الأشقر "إستغرابه الشديد لعدم تشغيله على الرغم من أهميته الإستراتيجية على المستوى السياحي ولحاجة البلد لخدماته".

وسأل: "هل يعقل أن بلداً مثل لبنان موجود على البحر الأبيض المتوسط ليس لديه مرفأ بحرياً مخصصاً للسياحة".

وختم الاشقر قائلاً: "إنطلاقاً من كل ذلك لا بد من تغيير العقلية التي تتحكم بالبلد، والإنتقال الى مرحلة تكون فيها مصالح البلد فوق كل إعتبار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:36 | 2024-09-02
08:35 | 2024-09-02
08:30 | 2024-09-02
08:08 | 2024-09-02
08:03 | 2024-09-02
07:58 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24