التحضيرات للقمة الفرنكوفونية بين المرتضى والسفير اميرجينيان

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زار مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في لبنان السفير ليفون اميرجينيان وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع ، وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لانعقاد القمة الفرنكوفونية المزمع عقدها في تشرين الاول المقبل في باريس ومشاركة لبنان عبر وفد رسمي.كما تم التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق منها بالفرنكوفونية في لبنان والمنطقة من خلال المكتب الاقليمي الذي يشرف عليه السفير اميرجنيان والدور المعول عليه لتفعيل آلية عمله.وشدد الوزير المرتضى على "وجوب ان تعمل المنظمة على تخصيص طرابلس بفعالية ثقافية بعنوان فرنكوفوني". (الوكالة الوطنية للإعلام)