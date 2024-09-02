الوطني الحر: غير معنيين بأيّ هجوم شخصي على النواب المستقيلين

أعلن التيار الوطني الحر أنه "غير معني بأي هجوم شخصي على النواب المستقيلين أو المفصولين، من ضمنهم النائب إبراهيم كنعان، بما في ذلك المعلومات التي تم تداولها حول حوالات مالية".



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وأوضح "التيار" أن اهتمامه ينصب على المخالفات التي ارتكبها النواب المفصولون والمستقيلون، بما في ذلك الأفعال التي قام بها النائب كنعان نفسه. وأشار التيار عبر حسابه على أكس أنه سبق لرئيس "التيار" شخصياً أن شدّد علناً على ذلك وأعطى توجيهاته لعدم تناول أي أحد في الجانب الشخصي.وأوضح "التيار" أن اهتمامه ينصب على المخالفات التي ارتكبها النواب المفصولون والمستقيلون، بما في ذلك الأفعال التي قام بها النائب كنعان نفسه.