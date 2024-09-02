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لبنان

الوطني الحر: غير معنيين بأيّ هجوم شخصي على النواب المستقيلين

Lebanon 24
02-09-2024 | 07:58
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أعلن التيار الوطني الحر أنه "غير معني بأي هجوم شخصي على النواب المستقيلين أو المفصولين، من ضمنهم النائب إبراهيم كنعان، بما في ذلك المعلومات التي تم تداولها حول حوالات مالية".
 
وأشار التيار عبر حسابه على أكس أنه سبق لرئيس "التيار" شخصياً أن شدّد علناً على ذلك وأعطى توجيهاته لعدم تناول أي أحد في الجانب الشخصي.
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وأوضح "التيار" أن اهتمامه ينصب على المخالفات التي ارتكبها النواب المفصولون والمستقيلون، بما في ذلك الأفعال التي قام بها النائب كنعان نفسه.
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