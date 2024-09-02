ردّ "صاروخيّ" من حزب الله بعد استهداف الناقورة... ماذا قصف؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "ردًا على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء صباح ‏اليوم على بلدة الناقورة، قصف مستعمرات عين ‏يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ "الكاتيوشا".‏

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