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لبنان

ردّ "صاروخيّ" من حزب الله بعد استهداف الناقورة... ماذا قصف؟

Lebanon 24
02-09-2024 | 08:08
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "ردًا على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء صباح ‏اليوم على بلدة الناقورة، قصف مستعمرات عين ‏يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ "الكاتيوشا".‏
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