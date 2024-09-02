بوشكيان هنّأ الإعلامية غابي لطيف على تكريمها

Advertisement

هنأ وزير الصناعة جورج بوشكيان الاعلامية غابي لطيف على التكريم اللائق بمسيرتها المهنية ووصفها "بالسيدة الأنيقة فكراً واعلاماً وثقافة وحضوراً غابي لطيف العزيزة على قلب مستمعيك يستمتعون بصوتك الجذاب الخارق للأثير".أضاف:" أتحفتينا عبر إذاعة مونتي كارلو وقبلها في تلفزيون لبنان وعبر منابر عديدة. صديقة ورفيقة للجميع تخفّفين عليهم بالبسمة والرقة والصوت. أتذكر لقاءنا الاذاعي في باريس وكان من أهم الحوارات وأكثرها موضوعية".ختم:" تهانينا على تكريمك. أنت علم من أعلام الإعلام المتألق."