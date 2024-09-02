Advertisement

لبنان

"التيار الوطني الحر" رحّب بموقف "القوات اللبنانية".. إليكم ما قاله

Lebanon 24
02-09-2024 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1241929-638608916468933066.jpg
Doc-P-1241929-638608916468933066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر" في بيان، أن "التيار تلقى بإيجابية التطور في الموقف الذي أبداه رئيس القوات اللبنانية في خطابه البارحة خاصةً لناحية المقاومة وشهدائها ومواضيع الحوار والعيش المشترك ووحدة لبنان والتلاقي والخروج من الماضي وبناء المستقبلَ بما يجسِّدُ طُموحاتِ جميع المكونات اللبنانية، وتحديداً كونها تتلاقى مع مواقف التيار الإنفتاحية وتتماشى، في ما يخص رئاسة الجمهورية، مع ما إستطعنا الحصول عليه والتوافق بخصوصه مع معظم الكتل النيابية، من معادلة تشاور بغية التوافق مقابل جلسات إنتخاب متتالية ومفتوحة تؤدي بالنتيجة الى إنتخاب رئيس، بالتوافق أولاً أو بالتنافس ثانياً، بما يخرج البلد من الفراغ القاتل".
Advertisement

ولفتت الى أنه "يبقى أن من يدرك ويقر بأن انتخاب الرئيس هو مفتاح لحل الأزمات والحوار حولها، يمكنه أن يتجاوب مع دعوة التشاور في مجلس النواب وأن يتفهم أن أي تأجيل إضافي لعملية التشاور المحصورة بالإتفاق على رئيس توافقي والّا الانتخاب، هو أمر لا يساعد في إنجاز الإستحقاق، وبالتالي يمكن للقوات اللبنانية أن تتساهل حول شكليات بسيطة لا تقف عائقاً أمام أهمية انجاز انتخاب رئيس ميثاقي للبنان كفرصة وحيدة لوقف تحلّل الدولة وانهيار الوطن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:16 | 2024-09-02
11:13 | 2024-09-02
11:01 | 2024-09-02
11:00 | 2024-09-02
10:58 | 2024-09-02
10:41 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24