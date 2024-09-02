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لبنان

هُرّبت من لبنان عبر سوريا.. تركيا تضبط شحنة مخدرات كبيرة

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:04
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أعلنت السلطات التركية، الاثنين، عن إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات هرّبت من لبنان عبر سوريا.

وأوقفت المخابرات التركية شحنة المخدرات بعد عملية استمرت لشهرين وشارك فيها فصيلان عسكريان محليان في شمال سوريا.
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وتم إلقاء القبض على 26 شخصا من عصابة لتهريب وتجارة المخدرات، وفقا لوكالة "إخلاص".

وتمت مصادرة حوالي 621 ألف حبة كبتاغون، و50 كيلوغراما من الحشيش، و208 غرامات من مادة الميثامفيتامين.

كما تم ضبط 3 آليات تابعة للعصابة، ومداهمة 6 منازل ومخزن.

وأوضحت السلطات أن المخدرات جاءت من لبنان إلى المناطق التي تديرها تركيا عبر طريق حمص – الرقة. (الحرة)

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