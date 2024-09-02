Advertisement

لبنان

وهاب: الدور المسيحي هو دور الرسالة وليس العدد

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1241945-638608940749821160.jpg
Doc-P-1241945-638608940749821160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أن الدور المسيحي في لبنان هو دور الرسالة وليس العدد.
 
جاء ذلك خلال تكريم وهاب من قبل النائب فريد البستاني في دارته في دير القمر، حيث قال وهاب أن " المسيحي في لبنان هو الشعر والأدب والثقافة، المسيحي في لبنان هو جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمه، مارون عبود، الياس أبو شبكه، ايليا ابو ماضي، المسيحي في لبنان هو الذي اخترع العروبة، واليوم الكل يتكلم عنها ولكن لا يعرفون ان المسيحي ساهم باختراع هذه العروبة، المسيحي في لبنان هو المدرسة والجامعة التي تعلم فيها الكثير من اللبنانيين، المسيحي في لبنان دور وعنوان، المسيحي في لبنان ليس عددا، وهذا الكلام عن العدد لا قيمة له لأنه عند الكلام عن العدد يصبح لبنان بلا قيمة".
Advertisement

اضاف: "الوضع الأمني في الجبل يجب أن يكون بعهدة الجيش والقوى الأمنية ومن واجبها أن تبادر الى توقيف كل من يفتعل اشكالا فرديا ويحاول تحويله الى مشكلة كبيرة، وعلى الجميع رفع الغطاء عن هؤلاء الناس".

وتابع: "المصالحة يجب أن تكرس من تحت وليس كلما احتجنا الى مناسبة أن نجري مصالحة من فوق، فالمصالحة انتهينا منها منذ 30 سنة ولا يجوز أن يستمر الأمر بالتراضي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرك دون العودة لأحد وأن لا تطلب أذناً من أحد". 

وختم: "طالما أن النواب موجودون بيننا أدعوكم الى إعداد المراسيم والقوانين بالتعاون بين نواب الشوف وعاليه لإقامة منطقة سياحية تبدأ من الدامور وتنتهي في الرملية أو ما سميناه "كان" للحوض الشرقي للبحر المتوسط." 

بدوره، شدد البستاني على "أهمية العيش المشترك في المنطقة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:16 | 2024-09-02
11:13 | 2024-09-02
11:01 | 2024-09-02
11:00 | 2024-09-02
10:58 | 2024-09-02
10:41 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24