اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تُشكّل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي

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قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل "استهدفت صباح هذا اليوم سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف على طريق صور-الناقورة، والشركة متعاقدة مع اليونيفيل، حيث قُتل الموظف المتعاقد وشخص آخر في السيارة، علمنا أنه كان في زيارة من الخارج".وأضافت: "تعرب اليونيفيل عن أسفها لإصابة ومقتل العديد من الأشخاص منذ 8 تشرين الأول، إن الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف".ووتابعت: "مجدداً، اننا نحث كافة الأطراف على وضع أسلحتهم جانباً، فالحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".