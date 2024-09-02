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لبنان

اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تُشكّل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:21
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قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل "استهدفت صباح هذا اليوم سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف على طريق صور-الناقورة، والشركة متعاقدة مع اليونيفيل، حيث قُتل الموظف المتعاقد وشخص آخر في السيارة، علمنا أنه كان في زيارة من الخارج".
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وأضافت: "تعرب اليونيفيل عن أسفها لإصابة ومقتل العديد من الأشخاص منذ 8 تشرين الأول، إن الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف".

ووتابعت: "مجدداً، اننا نحث كافة الأطراف على وضع أسلحتهم جانباً، فالحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".
 
 
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