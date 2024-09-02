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لبنان

بسبب صواريخ أُطلقت من لبنان... هذا ما حدث في مستوطنة إسرائيليّة

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:41
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "انقطاع الكهرباء في مستوطنة عين يعقوب في الجليل الغربي بعد صلية الصواريخ الأخيرة نحو المنطقة".
 
 
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنّه "تمّ إطلاق أكثر من 30 صاروخاً نحو مستوطنات الشمال قبل نحو نصف ساعة".
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