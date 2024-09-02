حرس بلدية زغرتا - إهدن ألقوا القبض على سارقين للمازوت

تمكن حرس بلدية زغرتا - إهدن من إلقاء القبض على شابين كانا يقومان بسرقة مادة المازوت من شركة خاصة يعملان فيها لبيعه بعد تفريغه.

وتم تسليمهما الى المراجع الامنية المختصة للتحقيق معهما. (الوكالة الوطنية للإعلام)