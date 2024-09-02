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لبنان

حرس بلدية زغرتا - إهدن ألقوا القبض على سارقين للمازوت

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:58
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تمكن حرس بلدية زغرتا - إهدن من إلقاء القبض على شابين كانا يقومان بسرقة مادة المازوت من شركة خاصة يعملان فيها لبيعه بعد تفريغه.
 
وتم تسليمهما الى المراجع الامنية المختصة للتحقيق معهما. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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