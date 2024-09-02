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لبنان

بعد الاعتداء الإسرائيليّ على الناقورة.. هكذا ردّ "حزب الله"!

Lebanon 24
02-09-2024 | 11:01
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة طالت عدداً من المستوطنات الإسرائيليّة.
 
وذكر الحزب أنّه استهدف مستعمرات عين يعقوب، جعتون ويحيعام بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
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وأوضح الحزب أن هذه العملية جاءت رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدة الناقورة، صباح اليوم.
 
يُشار إلى أن إسرائيل استهدفت، اليوم الإثنين، سيارة في بلدة الناقورة، ما أسفر عن استشهاد شخصين هما حسين مهدي مهدي وعلي يوسف مهدي. 
 
وفي بيانٍ آخر، ذكر الحزب أنه استهدف موقع المنارة بالأسلحة الصاروخيّة، مُعلناً إصابته بشكل مُباشر.
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