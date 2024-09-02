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لبنان

في منطقة لبنانية.. جثة داخل منزل!

Lebanon 24
02-09-2024 | 11:43
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الإثنين، بأنه تمّ العثور على جثة الشاب "أ.م.ص." في العقد الثاني من العمر، مصاباً بطلق ناريّ داخل منزله في بعلبك.
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث. 
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