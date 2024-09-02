في منطقة لبنانية.. جثة داخل منزل!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الإثنين، بأنه تمّ العثور على جثة الشاب "أ.م.ص." في العقد الثاني من العمر، مصاباً بطلق ناريّ داخل منزله في بعلبك.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث.