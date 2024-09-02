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لبنان

هجمات جويّة إسرائيلية في الجنوب.. بلدتان تحت القصف!

Lebanon 24
02-09-2024 | 11:53
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، هجمات جوية جديدة استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن إسرائيل استهدفت بلدة حولا، فيما شنّت غارة مُسيرة هجوماً بصاروخين على مجرى نهر الوزّاني.
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ومساء، أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ الطائرات المُقاتلة التابعة لسلاح الجو هاجمت في وقتٍ سابق مُنشأة عسكريّة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة مركبا - جنوب لبنان.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن إطلاق 30 صاروخاً من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية في الجليل الغربي، مشيرة إلى أن القصف لم يُسفر عن وقوع إصابات.

في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ عملية جديدة طالت عدداً من المستوطنات الإسرائيليّة.

وذكر الحزب أنّه استهدف مستعمرات عين يعقوب، جعتون ويحيعام بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وأوضح الحزب أن هذه العملية جاءت رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدة الناقورة، صباح اليوم.

يُشار إلى أن إسرائيل استهدفت، اليوم الإثنين، سيارة في بلدة الناقورة، ما أسفر عن استشهاد شخصين هما حسين مهدي مهدي وعلي يوسف مهدي. 
 
وفي بيانٍ آخر، ذكر الحزب أنه استهدف موقع المنارة بالأسلحة الصاروخيّة، مُعلناً إصابته بشكل مُباشر.
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