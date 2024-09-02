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لبنان

في هذه الأيام.. لا تسلكوا نفق العدليّة!

Lebanon 24
02-09-2024 | 12:10
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

ستقوم إحدى الشركات المُتعهّدة بأعمال تركيب "قواعد حديديّة" لزوم ألواح مخصّصة للطاقة الشمسية على مدخلي نفق العدليّة اعتبارًا من الساعة 08،00 من تاريخ 03/09/2024، ولغاية تاريخ 08/09/2024.
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سيتمّ إغلاق النّفق، ومنع مرور السّير في الأوقات المذكورة أعلاه، وحتى الانتهاء من الأعمال. كما سيتمّ تحويل السير إلى الطرقات المجاورة، طيلة فترة الأشغال.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلًا لحركة المُرور ومنعًا للازدحام. 
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