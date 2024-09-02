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لبنان

"اليونيفيل" تعلّق على حادثة الناقورة.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
02-09-2024 | 12:21
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أعربت قوات "اليونيفيل" في بيان، اليوم الإثنين، عن أسفها لحادثة استهداف إسرائيل سيارة يقودها موظف في شركة تنظيفات متعاقدة مع "اليونيفيل"، وذلك على طريق صور - الناقورة.
 
وقالت نائبة مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي كانديس أرديل إن "الموظف قُتل مع شخص آخر في السيارة، علماً أنّ الأخير كان في زيارة من الخارج"، بحسب ما ذكر البيان.
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وأوضحت أن "اليونيفيل أسف لإصابة ومقتل العديد من الأشخاص منذ 8 تشرين الأول"، معتبرة أن "الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف".

وختمت: "مجدداً، نحن نحث كل الأطراف على وضع أسلحتها جانباً، لأن الحل الديبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".
 
 
 
 
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