"اليونيفيل" تعلّق على حادثة الناقورة.. ماذا قالت؟

أعربت قوات "اليونيفيل" في بيان، اليوم الإثنين، عن أسفها لحادثة استهداف إسرائيل سيارة يقودها موظف في شركة تنظيفات متعاقدة مع "اليونيفيل"، وذلك على طريق صور - الناقورة.

وقالت نائبة مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي كانديس أرديل إن "الموظف قُتل مع شخص آخر في السيارة، علماً أنّ الأخير كان في زيارة من الخارج"، بحسب ما ذكر البيان.

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وأوضحت أن "اليونيفيل أسف لإصابة ومقتل العديد من الأشخاص منذ 8 تشرين الأول"، معتبرة أن "الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف".



وختمت: "مجدداً، نحن نحث كل الأطراف على وضع أسلحتها جانباً، لأن الحل الديبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".