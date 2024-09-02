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لبنان

نداءٌ من وئام وهاب.. هذا ما قاله

Lebanon 24
02-09-2024 | 12:37
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كتب رئيس حركة التوحيد وئام وهاب، مساء اليوم الإثنين، على منصة "إكس":
 
"مبلغ ال٥٠ دولار لتسجيل الطلاب في الرسمي لا يغني الدولة ولكن حتماً يشكل عبئاً على رب العائلة خاصة من لديه عدد من الأولاد . لذا نطالب وزير التربية بإلغاء الرسم".
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وئام وهاب

حركة التوحيد

الطلاب

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