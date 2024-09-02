نداءٌ من وئام وهاب.. هذا ما قاله

كتب رئيس حركة التوحيد وئام وهاب، مساء اليوم الإثنين، على منصة "إكس":

"مبلغ ال٥٠ دولار لتسجيل الطلاب في الرسمي لا يغني الدولة ولكن حتماً يشكل عبئاً على رب العائلة خاصة من لديه عدد من الأولاد . لذا نطالب وزير التربية بإلغاء الرسم".