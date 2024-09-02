بعد انتشار فيديو يطالها شخصياً.. توضيح من القاضية ميرا ملاك

أصدرت القاضية ميرا ملاك بياناً، اليوم الإثنين، نفت فيه مضمون فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجرى نسب ما فيه إليها بشكل خاص وشخصي.

وفي نص بيانها، قالت ملاك: " انني أنفي نفياً قاطعاً كل ما هو منسوب لي في الفيديو الذي يتم تداوله على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي تناولني شخصياً، اذ لا علاقة لي بالإشكال الذي حصل موضوعه. كذلك، فإنني أنفي صحّة ما ورد فيه عن كوني مستشارة لوزير الداخلية".