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لبنان

البيسري استقبل مفتي عكار ومديري المخابرات القبرصية واليونانية

Lebanon 24
02-09-2024 | 13:30
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد، وعرض معهم الأوضاع العامة وكيفية تسهيل معاملات المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
 
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كذلك، إلتقى اللواء البيسري على التوالي مدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس ومدير المخابرات اليونانية ثيميستوكليس ديميريس، حيث جرى التداول بملفات الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية بالإضافة الى الأوضاع العامة وآخر المستجدات في المنطقة.
 
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