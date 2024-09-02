البيسري استقبل مفتي عكار ومديري المخابرات القبرصية واليونانية

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كذلك، إلتقى اللواء البيسري على التوالي مدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس ومدير المخابرات اليونانية ثيميستوكليس ديميريس، حيث جرى التداول بملفات الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية بالإضافة الى الأوضاع العامة وآخر المستجدات في المنطقة.